В Подмосковье покрасили стены и потолки в 348 подъездах

Коммунальные службы Подмосковья в сентябре по заявкам жителей покрасили стены и потолки в 348 подъездах, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

С начала осени коммунальные службы обновили стены и потолки в 348 подъездах многоквартирных домов Подмосковья. Покраска входит в текущий ремонт мест общего пользования и помогает поддерживать подъезды в надлежащем состоянии.

Перед покраской рабочие удаляют старое покрытие, очищают поверхности, заделывают трещины и сколы. Затем стены и потолки выравнивают, шлифуют и красят. Работы прошли, в частности, по адресам: Красногорск, Ильинское шоссе, д. 6; Лобня, ул. Крупской, д. 18к1; Клин, ул. Гагарина, д. 26; Балашиха, ул. Реутовская, д. 6; Рошаль, ул. Фридриха Энгельса, д. 30.

Если в подъезде появились трещины или отслоилась краска, жители могут подать заявку через портал «Добродел» или приложение «Госуслуги Дом». Также можно обратиться в управляющую организацию или территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.