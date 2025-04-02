В Подмосковье появится цифровая система контроля в сфере обращения с отходами

Правительство Московской области разрабатывает единую для всех участников сферы обращения с ТКО платформу, позволяющую в режиме реального времени отслеживать многие процессы отрасли. Об этом сообщает пресс-служба м инистерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Платформа объединит региональных операторов, КПО и органы государственной власти.

«С помощью новой системы мы сможем эффективнее отслеживать все процессы, связанные с транспортировкой и утилизацией отходов. Она позволит исключить разрозненность информации. Это удобный и простой в использовании инструмент с четко выстроенной логистикой. Сейчас в систему уже занесено более 1 тыс. транспортных средств, 67 мусороперегрузочных станций, более 600 сотрудников региональных операторов и 90 тыс. контейнерных площадок», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Основные преимущества системы: ­

создание единого реестра мест накопления отходов с возможностью мониторинга в режиме онлайн;

определение уровня заполнения контейнеров с помощью ИИ;

ведение базы договоров с отходообразователями;

создание оптимальных маршрутов мусоровозов;

разработка мобильного приложения водителя для фотофиксации контейнерных площадок до и после вывоза.

Результат внедрения — повышение эффективности работы регоператоров за счет цифровизации всех процессов, а также исключение ошибок и снижение количества жалоб от жителей.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.

«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.