В Подмосковье появится цифровая система контроля в сфере обращения с отходами
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Правительство Московской области разрабатывает единую для всех участников сферы обращения с ТКО платформу, позволяющую в режиме реального времени отслеживать многие процессы отрасли. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.
Платформа объединит региональных операторов, КПО и органы государственной власти.
«С помощью новой системы мы сможем эффективнее отслеживать все процессы, связанные с транспортировкой и утилизацией отходов. Она позволит исключить разрозненность информации. Это удобный и простой в использовании инструмент с четко выстроенной логистикой. Сейчас в систему уже занесено более 1 тыс. транспортных средств, 67 мусороперегрузочных станций, более 600 сотрудников региональных операторов и 90 тыс. контейнерных площадок», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Основные преимущества системы:
- создание единого реестра мест накопления отходов с возможностью мониторинга в режиме онлайн;
- определение уровня заполнения контейнеров с помощью ИИ;
- ведение базы договоров с отходообразователями;
- создание оптимальных маршрутов мусоровозов;
- разработка мобильного приложения водителя для фотофиксации контейнерных площадок до и после вывоза.
Результат внедрения — повышение эффективности работы регоператоров за счет цифровизации всех процессов, а также исключение ошибок и снижение количества жалоб от жителей.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее поручил пресекать незаконные навалы строительного мусора и жестко наказывать нарушителей.
«Там, где обнаруживаются свалки, должны быть камеры и неотвратимое наказание. Без этого мы не победим», — сказал Воробьев.