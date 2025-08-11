В Подмосковье появился рейтинг МБУ по содержанию территорий
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги работы МБУ по содержанию территорий в регионе за II квартал. Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
В ТОП-5 рейтинга вошли следующие муниципалитеты: Щелково, Красногорск, Серпухов, Балашиха и Орехово-Зуевский.
Оценивали предприятия по ряду показателей:
- регулярность уборки территории;
- укомплектованность штата;
- уровень компетенции руководства;
- обустроенность базы;
- работа контрактной службы.
«Алгоритм уже отработанный, ранее использовали его в отношении управляющих организаций и заместителей глав по вопросам ЖКХ — убедились, что это хороший инструмент, который позволяет своевременно определять критические точки и владеть ситуацией изнутри. Сейчас такой метод используем и в работе с МБУ. Наша задача выявить сильные и слабые стороны каждого учреждения и его руководителя, а также определить направления и зоны, которые требуют особого внимания», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Все директора МБУ прошли оценку компетенций в формате тестирования и собеседований.
С МБУ городских и муниципальных округов, не вошедших в зеленую зону рейтинга, проведен анализ работы, им даны рекомендации по оптимизации деятельности, а также время на устранение всех недочетов.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть состоянии отвечать на запросы жителей.
«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.