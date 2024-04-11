В Подмосковье подвели итоги за пять лет отрасли по обращению с отходами

В Подмосковье подвели итоги за пять лет отрасли по обращению с отходами, передает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства региона.

По случаю юбилея министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области собрало участников отрасли, которые в течение пяти лет успешно строят отрасль по обращению с твердыми коммунальными отходами, обеспечивают общественный контроль за соблюдением природоохранного законодательства и формируют культуру раздельного сбора отходов в подмосковном регионе. Отдельное внимание было уделено работе общественности в сфере обращения с ТКО.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратился вице-губернатор Московской области, министр энергетики Подмосковья Евгений Хромушин.

«Дорогие наши общественники, мы делаем общее дело, защищаем природу Подмосковья, и всей страны. Без вашего труда тяжелого, иногда опасного, мы не достигли бы высоких результатов. Несомненно, Московская область сегодня лидер по переработке отходов, Москва и Московская область крупнейшая агломерация — почти 20 миллионов человек. Я помню, с чего все начиналось: с тяжелых рейдов при работающих полигонах, ловле незаконных мусоровозов и грузовиков, которые сбрасывали мусор. Это все потребовало достаточно серьезной подготовки, грамотности. Это требовало и общественного статуса, который сегодня в регионе занимает ассоциация. Отдельно хочу поблагодарить Лилю Игоревну Белову и ее команду, они всегда готовы прийти людям на помощь думаю, благодаря именно такому взаимодействию мы сегодня и достигли того, что нам не стыдно жить в Московской области и смотреть людям в глаза», — сказал он.

По поручению губернатора региона благодарственными письмами были отмечены общественные инспекторы, так же ведомственными наградами за добросовестный труд и вклад в развитие отрасли по обращению с отходами на территории Московской области были награждены более 20 представителей региональных операторов, компаний — переработчиков вторичного сырья, экологических Фондов и сотрудников Администраций городских округов Московской области.

Также в рамках мероприятия были отмечены более 60 подмосковных инспекторов общественного контроля в сфере по обращению с отходами.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе „валять дурака“, работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.