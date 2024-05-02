В Подмосковье подвели итоги работы управляющих организаций с января

С начала 2024 г. сотрудники ГУСТ Подмосковья проконтролировали в центре управления регионом исполнение управляющими организациями около 180 тыс. заявок жителей, поступивших в региональную единую диспетчерскую службу ( ЕДС МО ). Наибольшее количество обращений касалось уборки подъездов, восстановления освещения мест общего пользования, ремонта подъездных дверей и запирающих устройств, сообщает пресс-служба ведомства.

Больше всего заявок в ЕДС МО по категориям содержания многоквартирных домов выполнено в Химках, Подольске и Люберцах. Тройку городских округов с наименьшим количеством обращений (без учета ЗАТО) составили Шаховская, Черноголовка и Бронницы.

Среди выполненных работ в Химках — восстановление освещения в доме № 16 по улице Энгельса, восстановление окрасочного слоя фасада в доме № 4 по улице Летчика Ивана Федорова в квартале Клязьма, ремонт входных дверей на улице Родионова, 9А. В доме № 3 по улице Ленинградская провели уборку подъездов, а в МКД № 48 на Юбилейном проспекте починили лифтовое оборудование.

Жители Московской области для решения вопросов содержания многоквартирных домов могут обратиться по короткому номеру 122*4. Заявку примет робот Женя, а после того, как работы пройдут, Женя уточнит у вас их фактическое выполнение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.