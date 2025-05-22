В Подмосковье подвели итоги работы инспекторов Минчистоты за I квартал 2025 г
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО
Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов провел ежеквартальное совещание с инспекторским составом ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.
Участники обсудили рейтингование управляющих организаций, проведение контрольно-надзорных мероприятий, подготовку к осенне-зимнему периоду и алгоритмы эскалации.
«Рейтинг управляющих организаций будет обновляться каждые 3 месяца. Он напрямую связан и с работой наших инспекторов — это элементы одной системы, цель которой повышение качества обслуживания домов. Видим сокращение по красным зонам. Эта доля растет и она выше, чем в прошлом году. Продолжаем работу и по противодействию запаркованности во дворах. В этом направлении мы достигли значимых результатов — факт невывоза отходов с контейнерных площадок снизился на 70%. Это комплексная работа — разработка ПОДД, активность пользователей «Добродела» и деятельность наших инспекторов», — отметил Владислав Мурашов.
Инспекторскому составу были доведены алгоритмы работы с цифровым паспортом готовности к ОЗП и его преимущества, среди которых: автоматическое заполнение, исключение фактов подлога и автоматизированный контроль сроков.
Также в плане внедрить рейтинг территориальных отделов ведомства по 4 критериям:
- исполнение поручений;
- выполнение плана осмотра МКД и территории;
- работа с обращениями граждан;
- контрольно-надзорная деятельность.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.
«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.