В Подмосковье подвели итоги работы инспекторов Минчистоты за I квартал 2025 г

Зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов провел ежеквартальное совещание с инспекторским составом ведомства. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Участники обсудили рейтингование управляющих организаций, проведение контрольно-надзорных мероприятий, подготовку к осенне-зимнему периоду и алгоритмы эскалации.

«Рейтинг управляющих организаций будет обновляться каждые 3 месяца. Он напрямую связан и с работой наших инспекторов — это элементы одной системы, цель которой повышение качества обслуживания домов. Видим сокращение по красным зонам. Эта доля растет и она выше, чем в прошлом году. Продолжаем работу и по противодействию запаркованности во дворах. В этом направлении мы достигли значимых результатов — факт невывоза отходов с контейнерных площадок снизился на 70%. Это комплексная работа — разработка ПОДД, активность пользователей «Добродела» и деятельность наших инспекторов», — отметил Владислав Мурашов.

Инспекторскому составу были доведены алгоритмы работы с цифровым паспортом готовности к ОЗП и его преимущества, среди которых: автоматическое заполнение, исключение фактов подлога и автоматизированный контроль сроков.

Также в плане внедрить рейтинг территориальных отделов ведомства по 4 критериям:

исполнение поручений;

выполнение плана осмотра МКД и территории;

работа с обращениями граждан;

контрольно-надзорная деятельность.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работа по обеспечению чистоты в Подмосковье будет вестись и дальше.

«Самый распространенный ответ ребят на вопрос: „не мусорить“. Я очень надеюсь, что каждый из нас так же с этим согласен, и в каждом городе, в каждом населенном пункте наши жители будут бережно относиться к чистоте», — сказал Воробьев.