В Подмосковье подвели итоги первого этапа экологических игр 2025

Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

сегодня в 19:44

В Московской области завершился первый этап экологических игр 2025. Цель проекта — вовлечь в экологическую повестку как можно больше жителей области, а также повысить объем собираемых для переработки вторичных ресурсов. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

В течение 5 недель более чем 1 500 активных жителей региона выполняли различные задания — находили пункты приема текстиля и батареек, сдавали вторсырье и принимали участие в субботниках.

Старания и упорство не остались незамеченными. Так, по результатам первого этапа 9 участников отмечены специальными наградами.

Поздравляем победителей и благодарим каждого за активную позицию и вклад в развитие экономики замкнутого цикла Подмосковья.

Что ждет участников на 7-й неделе?

С 12 по 18 мая жители могут подарить своим вещам вторую жизнь, сдав их в ближайший пункт приема текстиля и сделав фотоотчет.

Напоминаем, что каждые 5 недель будут определяться новые победители игры.

«Впервые запускаем в Подмосковье цифровое приложение в виде экологических игр. В таком необычном и интересном формате будем приобщать жителей к раздельному сбору отходов и экологически ответственному отношению к природным ресурсам. Разработчики придумали серию несложных, но полезных заданий. Выполняя их, участники автоматически вольются в экологическую повестку», — отметил зампредседателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.

Проект продлится до 21 сентября. Если вы хотите стать участником — переходите на официальный сайт по ссылке. Присоединиться можно на любом этапе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.