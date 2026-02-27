В Подмосковье подвели итоги личного приема граждан по вопросам капитального ремонта
Фото - © Источник: пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
В Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области прошел прием жителей, сообщает пресс-служба ведомства.
В центре внимания — капитальный ремонт многоквартирных домов.
Свои вопросы смогли задать:
— житель города Дедовск — он обратился с вопросом о включении МКД в краткосрочный план капитального ремонта.
— Фонду капремонта поручено наладить взаимодействие между подрядной организации, выполняющей работы и собственниками, а администрации округа совместно с УК — проверить работоспособность канализации МКД
Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил — важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Одна из ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомленность жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ.
— обращение жительницы Мытищ заключалось в переносе сроков капитального ремонта МКД
— Фонд капитального ремонта и Управление технического надзора капитального ремонта проведут анализ имеющегося заключения о текущем состоянии элементов дома. В случае положительного решения администрация направит заявку на включение в краткосрочный план 2026–2028 годов
— жительница города Щелково — она просила содействия в ремонте трещины на фасаде
— ФКР, УТНКР, администрации округа и УК поручено провести комиссионный осмотр и замерить температуру в квартире заявительницы
— жительница из Истры просила перенести срок капремонта дома на более ранний
— Администрации округа совместно с УК поручено направить протокол ОСС и при наличии экономии подать заявку на включение в краткосрочный план на 2027–2028 годы.
Все обращения взяты на контроль, исполнение поручений проверят в установленные сроки.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.
«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.