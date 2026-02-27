сегодня в 10:48

В Подмосковье подвели итоги личного приема граждан по вопросам капитального ремонта

В центре внимания — капитальный ремонт многоквартирных домов.

Свои вопросы смогли задать:

— житель города Дедовск — он обратился с вопросом о включении МКД в краткосрочный план капитального ремонта.

— Фонду капремонта поручено наладить взаимодействие между подрядной организации, выполняющей работы и собственниками, а администрации округа совместно с УК — проверить работоспособность канализации МКД

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев отметил — важно, чтобы при решении вопросов работал режим эскалации. Одна из ключевых задач совместно с главами и замглавами — обеспечить максимальную прозрачность и осведомленность жителей о выполнении дорожных карт и ходе работ по модернизации объектов ЖКХ.

— обращение жительницы Мытищ заключалось в переносе сроков капитального ремонта МКД

— Фонд капитального ремонта и Управление технического надзора капитального ремонта проведут анализ имеющегося заключения о текущем состоянии элементов дома. В случае положительного решения администрация направит заявку на включение в краткосрочный план 2026–2028 годов

— жительница города Щелково — она просила содействия в ремонте трещины на фасаде

— ФКР, УТНКР, администрации округа и УК поручено провести комиссионный осмотр и замерить температуру в квартире заявительницы

— жительница из Истры просила перенести срок капремонта дома на более ранний

— Администрации округа совместно с УК поручено направить протокол ОСС и при наличии экономии подать заявку на включение в краткосрочный план на 2027–2028 годы.

Все обращения взяты на контроль, исполнение поручений проверят в установленные сроки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о запуске масштабной программы модернизации коммунальной системы до 2028 года, она затронет 2,5 млн человек.

«Буквально вчера мы говорили с коллегами о модернизации ЖКХ. Подмосковье растет и застраивается. Инфраструктура должна соответствовать темпу, чтобы был запас мощностей для развития», — поделился Воробьев.