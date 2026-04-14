Костюм за 900 рублей: как собрать подростку образ на выпускной и не разориться

Подготовка к выпускному все чаще проходит в формате разумной экономии: подростки и родители ищут вещи, которые останутся в гардеробе после праздника. Эксперты онлайн-платформы «Авито» рассказали РИАМО, что на фоне весенних распродаж россияне могут собрать бюджетный образ на выпускной для своих детей.

По данным исследования, в марте 2026 года наиболее заметный рост в ресейле показали категории, напрямую связанные со сборкой выпускного образа. Продажи женских пиджаков и костюмов выросли на 20% год к году, такой же прирост зафиксирован в сегменте аксессуаров — ремней, поясов и подтяжек. Украшения стали покупать на 17% чаще. В мужском сегменте на 11% увеличились продажи классических туфель, а также пиджаков и костюмов. Интерес к женским туфлям в ресейле вырос на 5% по сравнению с мартом прошлого года.

Такая динамика показывает, что выпускной все чаще воспринимается не как повод для разовой покупки, а как ситуация рационального выбора. Пользователи собирают образ вокруг универсальной базы — костюма, пиджака, лаконичного платья или классической обуви, — которую можно носить и после праздника. На этом фоне ресейл становится особенно востребованным: он позволяет найти актуальные вещи без избыточных расходов.

При этом влияние соцсетей на выбор образа сохраняется, но сам подход к покупкам меняется. Если раньше акцент чаще делался на полностью новый наряд «для фото», то сейчас выпускники и их родители чаще ищут баланс между визуальной выразительностью, актуальностью и практичностью. Поэтому растет интерес не только к базовым вещам, но и к аксессуарам, украшениям и обуви: такие детали помогают сделать образ более праздничным без необходимости собирать весь комплект с нуля.

Примеры готовых образов

Среди актуальных решений к выпускному пользователи чаще обращают внимание на вещи, которые сочетают праздничность и повседневную носку. Например, на онлайн-платформе можно найти женский приталенный брючный костюм из летящей ткани в насыщенном зеленом цвете за 900 рублей, а пиджак в классическом стиле в оливковом оттенке — за 1 000 рублей.

Для тех, кто ищет более необычный вариант, подойдет жакет с отсылкой к гусарскому силуэту за 1 500 рублей. Дополнить образ можно украшениями: например, винтажные серьги со стразами на платформе доступны за 850 рублей. Также можно подобрать ремень или пояс, который подчеркнет талию и сделает образ более собранным, — например, акцентный пояс в этно-стиле за 900 рублей.

В выпускных образах сегодня заметен интерес не столько к сложным нарядам, сколько к отдельным модным элементам, которые легко встроить в базовый комплект. Это могут быть воздушные ткани с мягкой драпировкой, шелковистые фактуры, светлые и пастельные оттенки, а также акцентные жакеты и украшения. Такой подход хорошо сочетается с ресейлом: он позволяет собрать актуальный образ без лишних затрат и выбрать вещи, которые останутся уместными и после праздника.

Классическая обувь остается одной из самых востребованных категорий перед выпускным: именно она завершает образ и делает его более собранным даже в минималистичном комплекте. Например, на платформе можно найти мужские кожаные лоферы темно-коричневого цвета в ресейле за 2 600 рублей, женские классические лодочки — за 2 000 рублей. Для тех, кто рассматривает обувь на плоской подошве, на платформе есть и более трендовые варианты — например, балетки в эстетике пуантов за 1 000 рублей.

Собрать стильный выпускной образ с ограниченным бюджетом помогает простая формула: универсальная база плюс несколько акцентных деталей. Именно поэтому ресейл все чаще становится естественным сценарием подготовки к празднику: он позволяет совместить актуальность, практичность и более комфортный бюджет.

