В Подмосковье подписали цифровые акты готовности 402 теплоснабжающих организаций

Все 402 теплоснабжающие организации Подмосковья завершили цифровой этап подготовки к отопительному периоду 2026 года. Комиссии с участием инспекторов Ростехнадзора оценили 2720 систем теплоснабжения, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

В 2026 году документооборот по подготовке к отопительному периоду впервые перевели в электронный вид во всех округах Подмосковья. Работу ведут в рамках проекта «Цифровая котельная», который совместно реализуют Минэнерго России и правительство Московской области.

Комиссии с участием инспекторов Ростехнадзора оценили в государственной информационной системе «ЖКХ-контур» 2720 систем теплоснабжения — котельных и тепловых сетей. По всем 402 теплоснабжающим организациям подписаны цифровые акты готовности.

Подготовка проходит в несколько этапов. Теплоснабжающие и теплосетевые организации подают документы и подтверждают состояние объектов. Оценка проходит с участием муниципалитета, единой теплоснабжающей организации и Ростехнадзора. По итогам оформляют акты и при необходимости устраняют замечания. Следующий этап — итоговая оценка муниципалитетов Ростехнадзором, после которой оформят электронные паспорта готовности.

В 2024–2025 годах новый подход отрабатывали в пяти пилотных округах. Ранее значительную часть документов вели на бумаге, а сведения хранились в разных источниках. Теперь работа идет в едином цифровом формате по всему региону.

«При масштабировании «Цифровой котельной» на все муниципалитеты мы получаем единый подход к подготовке к отопительному периоду и более качественную управленческую картину по всей области», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Электронная система позволяет муниципалитетам проверять полноту и актуальность документов, фиксировать замечания и контролировать их устранение. Ресурсоснабжающие организации получили единый порядок подачи информации, а регион — возможность отслеживать подготовку всех территорий в общей системе.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

В регионе реализуют пилотный проект по переводу документации по теплу в электронный вид. Поддерживаемый федеральным правительством проект затрагивает 5 городских округов — Одинцовский, Балашиху, Подольск, Мытищи и Можайский.

«Раньше параметры котельных хранились в огромных бумажных журналах, а сегодня они заносятся в компьютер. В случае возникновения какой-нибудь неполадки параметр сразу же окрашивается в красный цвет, что позволяет нам принимать оперативные решения. Поэтому мы стараемся всю документацию переносить в цифру, в теплоснабжении время имеет принципиальное значение в случае возникновения чрезвычайной ситуации», — сказал Воробьев.