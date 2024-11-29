В Подмосковье подключили к газу 20-тысячный дом по программе соцгазификации

В Московской области продолжается реализация президентской программы социальной газификации, по которой специалисты бесплатно проводят газ до границ земельных участков жителей в уже газифицированных населенных пунктах. В рамках программы компания «Мособлгаз» догазифицировала 20 тыс. домовладений в 2024 году, для чего было построено более 320 км газораспределительных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Юбилейный 20-тысячный дом, куда пришел газ, располагается в деревне Дьяконово Одинцовского округа. Населенный пункт был ранее газифицирован по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2035 года».

До конца года планируется газифицировать еще 2 тыс. домов. Таким образом, по итогам 2024 года 22 тыс. домовладений получат «голубое топливо».

«Для правительства Московской области реализация программы социальной газификации является приоритетной задачей. Ежегодно мы стараемся наращивать темпы. К примеру, если изначально планировалось догазифицировать порядка 122 тысяч домовладений, то сегодня мы понимаем, что этот план будет перевыполнен. Сейчас создана техническая возможность для подключения уже свыше 148 тысяч домов. Для нас крайне важно, чтобы газ пришёл в дома как можно большего количества жителей Подмосковья, ведь это самый экологичный, экономичный и удобный энергоноситель», — прокомментировал министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе ударными темпами реализуется программа социальной газификации.

«Это было маленькое чудо. Почему чудо? То, за что раньше брали 1–2 млн рублей, сегодня ты получаешь с оборудованием максимум за 150 тыс. рублей. Не знаю, может, сейчас котел, бойлер и плита чуть выросли в цене. Ну, ладно 180–200 тыс. рублей. Но это не 1–2 млн. Это мечта, которая десятилетиями не могла реализоваться», — отметил Воробьев.