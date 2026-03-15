В Подмосковье поделились советами по сбережению воды

Вода — один из самых ценных природных ресурсов, и ее сохранение остается приоритетной задачей для коммунального хозяйства региона. Внедрение энергосберегающих технологий и рациональных методов использования ресурсов позволяет не только повышать надежность систем, но и формировать культуру потребления. И хотя масштабные изменения начинаются с инфраструктуры, каждый из нас может внести свой вклад прямо у себя дома. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области поделилось простыми рекомендациями, которые помогут сократить расход воды и, как следствие, снизить размер платы за коммунальные услуги.

Контролируйте поток, когда вода не нужна

Чистка зубов или мытье посуды не требуют постоянного потока. Привычка закрывать кран в паузах позволяет сохранить до 15 литров воды каждую минуту — ресурс, который уходит впустую без реальной необходимости.

Используйте водосберегающую сантехнику

Современные рычажные смесители и насадки-аэраторы меняют структуру струи, насыщая ее воздухом без потери напора. Благодаря таким технологиям потребление воды снижается почти вдвое: с 9,5 до 5,5 литра в минуту.

Следите за исправностью сантехники

Даже незначительная на первый взгляд протечка оборачивается ощутимыми потерями. Капающий кран «уносит» до 720 литров в месяц, а неисправный сливной бачок — до 60 тысяч литров. Своевременный ремонт помогает избежать нерационального использования ресурса.

Не сбрасывайте отходы в унитаз

Смывание остатков еды или наполнителя для лотков требует лишних сливов, на которые тратятся десятки литров чистой воды (от 4 до 20 литров за один раз). Использование ведра для отходов — более ответственный подход.

Установите приборы учета

Индивидуальные счетчики позволяют перейти от оплаты по нормативам (которые не всегда учитывают реальное потребление) к прозрачным расчетам за фактически использованный объем. Это не только дисциплинирует, но и дает возможность платить меньше, если вы действительно экономите.

Бережное отношение к воде в быту вносит вклад в сохранение природных ресурсов региона и помогает оптимизировать бюджет.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.