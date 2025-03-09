В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 3 по 7 марта

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляет ремонт асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах. Так, в период с 3 по 7 марта прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих муниципалитетах. Об этом сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Так, в Долгопрудном выполнен локальный ремонт выбоин во дворе дома № 7 по проспекту Ракетостроителей и дома № 7к11 на проспекте Пацаева. В городе Высоковск городского округа Клин восстановлена теплоизоляция трубопроводов горячего водоснабжения в подвале дома № 23 на Текстильной улице. В Лосино-Петровском на Октябрьской улице проведены работы по удалению аварийных деревьев и вывозу порубочных остатков.

В муниципальном округе Истра устранено подтопление дворовой территории дома № 9 по улице Микрорайон. В Павловском Посаде проведен ремонт элементов детской игровой площадки и опиловка суховостоя на улице Вачевской. В Рузе выполнен ремонт кровельного полотна дома № 10 по улице Ульяновской. В Дмитрове на улице Некрасова проведены работы по осушению и дезинфекции подвального помещения дома № 16А. На территории Сергиево-Посадского городского округа устранены навалы крупногабаритных отходов в подвале дома № 11 по Октябрьской улице и на техническом этаже дома № 26 по улице Железнодорожной.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.