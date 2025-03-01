В Подмосковье поделились итогами работ инспекторского состава с 24 по 28 февраля

На территории Московской области инспекторский состав Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору проводит контроль работ по содержанию дворовых, общественных и придомовых территорий, а также совместно с управляющими компаниями осуществляет ремонт асфальтового покрытия, детских игровых площадок и мест общего пользования в домах, сообщила пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

В период с 24 по 28 февраля прошли работы по приведению территорий в соответствие в следующих муниципалитетах.

В Люберцах проведены работы по устранению захламления мусорокамер дома № 6 на улице Авиаторов. На территории Пушкинского городского округа выполнен ремонт мест общего пользования в подъездах дома № 39 по Степаньковскому шоссе. В Краснознаменске на Октябрьской улице проведены работы по установке уличных поручней. В гонодском округе Кашира произведена замена синих баков на контейнерных площадках по улицам Школьная, Клубная и Железнодорожная.

На территории Сергиево-Посадского городского округа выполнены работы по осушению и дезинфекции подвального помещения дома № 7/33 на Стахановской улице. В Одинцово выполнен ремонт спортивной площадки в рабочем поселке Большие Вяземы по улице Институт. А в Домодедово на улице Курыжова эвакуировано 7 транспортных средств, припаркованных в зоне действия знаков «Остановка запрещена» и «Работает эвакуатор». В Лобне проведен ремонт кровельного покрытия дома № 17к3 по улице Чкалова и дома № 26 на Букинском шоссе.

В Московской области удалось много достичь в развитии сферы жилищно-коммунального хозяйства, эту работу следует продолжать, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Он подчеркнул, что власти региона постоянно занимаются вопросами, касающимися качества жизни людей, особое внимание уделяется обеспечению жителей качественной водой.