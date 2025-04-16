В Подмосковье подано более 2,3 тыс онлайн-заявлений на перепланировку помещения

С начала 2025 года электронной услугой по согласованию перепланировки помещения в Подмосковье воспользовались более 2,3 тыс. раз. Перепланировкой считаются работы по изменению границ помещений, строительстве или разрушении стен и дверных проемов, а переустройством — установка нового оборудования, которое не прописано в техпаспорте. Об этом рассказали в пресс-службе Мингосуправления региона.

Услуга доступна на портале госуслуг Московской области в разделе «Земля и стройка» — «Проектирование и согласование» — «Согласование переустройства и перепланировки помещения». Оформить ее могут собственники квартир, нежилых помещений или наниматели жилого помещения по договору социального найма. Для этого нужно авторизоваться через ЕСИА, заполнить онлайн-форму и прикрепить необходимые документы.

Услуга предоставляется бесплатно в течение 8 рабочих дней. Решение поступит в личный кабинет на региональном портале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.