В Подмосковье подали более 8 тыс заявлений на субсидию ЖКУ

С начала 2026 года жители Подмосковья подали свыше 8 тысяч электронных заявлений на оформление субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг. Услуга доступна на региональном портале в разделе «Жилье» и предоставляется бесплатно, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Электронная услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» размещена на региональном портале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Для оформления необходимо авторизоваться через ЕСИА и заполнить онлайн-форму заявления.

Получить субсидию могут граждане с регистрацией в Московской области, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи. Размер выплаты рассчитывают с учетом стандартов стоимости ЖКУ и нормативной площади жилья.

Для одиноко проживающих стандарт составляет 33 кв. м, для семьи из двух человек — 42 кв. м, для семьи из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого. Решение направят в личный кабинет на портале в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.