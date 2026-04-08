В Подмосковье подали более 54 тыс заявок на газ через РПГУ

Жители Подмосковья с 2024 года направили 54 009 заявок на услуги по газоснабжению через региональный портал госуслуг. В онлайн-формат переведены 13 наиболее востребованных сервисов, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отметил, что регион последовательно переводит услуги в цифровой формат.

«Благодаря интеграции ресурсов «Мособлгаза» и РПГУ в онлайн переведены уже 13 наиболее востребованных сервисов. Видим, что они действительно пользуются спросом у населения. Этот формат удобен для жителей — экономит время, упрощает подачу обращений и позволяет взаимодействовать с ресурсоснабжающими организациями в режиме одного окна», — отметил Мурашов.

Для получения услуги необходимо зайти на портал, выбрать нужный сервис и заполнить данные. Недавно появилась возможность заказать установку и опломбировку приборов учета газа, а также подать заявку на отключение газового оборудования.

Услуги также доступны в личном кабинете клиента, на портале Единого оператора газификации, в клиентских офисах «Мособлгаза» и МФЦ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.