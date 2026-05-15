В Подмосковье подали более 2 тыс заявлений на изменение реестра УК

Более 2 тысяч заявлений на внесение изменений в реестр лицензий в сфере ЖКХ поступило на региональный портал Подмосковья. Онлайн-услугой воспользовались представители управляющих организаций, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Услуга «Внесение изменений в реестр лицензий в связи с изменением перечня МКД» предназначена для управляющих организаций региона. С ее помощью можно обновить сведения при заключении, расторжении или прекращении договора управления многоквартирным домом, а также при изменении способа управления МКД.

Чтобы подать заявление, необходимо авторизоваться на региональном портале через ЕСИА, заполнить электронную форму и прикрепить необходимые документы. Сервис доступен индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.

Решение по обращению направляется в личный кабинет заявителя в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.