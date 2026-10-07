В Подмосковье подали более 19 тыс онлайн-заявлений на субсидию на оплату ЖКУ

Жители Подмосковья с начала года оформили через региональный портал госуслуг свыше 19 тыс. заявлений на субсидию на оплату жилья и коммунальных услуг, сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

С начала года через портал госуслуг Подмосковья оформили свыше 19 тыс. заявлений на субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Субсидию могут получить граждане с регистрацией в Московской области, если расходы на коммунальные услуги превышают 22% совокупного дохода семьи.

Услуга «Субсидия на оплату коммунальных услуг» доступна на региональном портале в разделе «Жилье» — «Коммунальные услуги». Для подачи заявления нужно авторизоваться через Единую систему идентификации и аутентификации и заполнить онлайн-форму. Искусственный интеллект распознает прикрепленные документы и выявляет некорректно загруженные файлы, чтобы заявитель мог исправить ошибки до отправки заявления в ведомство.

Размер субсидии зависит от стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и нормативной площади жилья. Для одиноко проживающего человека норматив составляет 33 кв. м, для семьи из двух человек — 42 кв. м, для семьи из трех и более человек — по 18 кв. м на каждого.

Услугу предоставляют бесплатно в течение 10 рабочих дней.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.