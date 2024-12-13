В Подмосковье переданы 20 га земли для строительства объектов ЖКХ

В Московской области проводится масштабная программа модернизации коммунальной инфраструктуры. Так, для строительства объектов ЖКХ в 2024 году согласовано предоставление 35 муниципальных земельных участков общей площадью свыше 20 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и отрасли обращения с отходами» будет построено 26 коммунальных объектов, в основном это блочно-модульные котельные.

К примеру, под строительство котельной на 36 МВт в ЗАТО Звездный городок предоставлен участок площадью 3465 кв. м. Она будет построена для нужд МКД и муниципальных учреждений в 2026 году. В округе также приступили к масштабной замене сетей центрального отопления и горячего водоснабжения.

Еще один участок площадью 2 080 кв. метров передан для строительства блочно-модульной котельной на 32 МВт на ул. Красных Партизан в Серпухове. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2025 год. Котельная будет обеспечивать теплом 4 соцобъекта, 40 многоквартирных домов и иных потребителей.

В 2025 году возведут газовую котельную на ул. Пролетарская в п. Шувое. Для этих целей предоставлено 0,01 га. Сдать котельную в эксплуатацию запланировано в 2025 году.

В целях включения в госпрограмму для строительства центральных тепловых пунктов в г. Дедовск городского округа Истра передано 9 земельных участков общей площадью 0,1 га, где планируется построить центральные тепловые пункты от котельных № 1 и № 2 с целью перехода с открытой системы теплоснабжения на закрытую, что позволит улучшить качество горячего водоснабжения для жителей, а также исключить перетопы в межсезонье. Приступить к строительству ЦТП планируют в 2025 году.

А в Домодедово возведут очистные сооружения поверхностных сточных вод, а также подводящие и сбросные коллекторы ливневой канализации. Под строительство коммунального объекта предоставлен участок площадью 0,15 га. Новые очистные сооружения решат вопрос очистки поверхностных вод для школы, расположенной в микрорайоне Барыбино. Ввести в эксплуатацию планируется в июле 2025 года.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.