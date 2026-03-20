В Подмосковье озвучили результатах программы модернизации

В Московской области продолжается реализация масштабной программы по обновлению коммунальной инфраструктуры. Как было заявлено в ходе открытой трибуны Московской областной Думы в Щелково, мероприятия охватывают системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, сообщили организаторы трибуны.

Председатель комитета Мособлдумы по строительной политике, энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Олег Гаджиев подчеркнул, что работа ведется по нескольким направлениям.

«Мероприятия реализуются с привлечением бюджетных средств, с помощью концессий, производственных и инвестиционных программ коммунальных предприятий. Основная цель — повысить качество и надежность оказания коммунальных услуг, снизить аварийность на объектах ЖКХ. План по модернизации коммунальной инфраструктуры по государственной программе уже сформирован в перспективе до 2030–2031 годов», — сказал Олег Гаджиев.

Депутат также привел итоги прошлого года: в 2025-м в регионе были обновлены 454 объекта, среди которых 72 котельные, 41 блочно-модульная котельная (БМК), 21 центральный тепловой пункт (ЦТП) и 320 участков теплосетей. Кроме того, в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области отметили, что в прошлом году по пяти округам (Пушкинский, Сергиево-Посадский, Щелково, Лосино-Петровский и Фрязино) было завершено 102 мероприятия, которые охватили 1 млн человек, а общая стоимость работ составила 41 млрд рублей.

Рассказал Олег Гаджиев и о планах на текущий год.

«В 2026 году в Подмосковье в госпрограмму модернизации теплоснабжения включены 170 котельных и более 500 котлов, 67 ЦТП, 1 резервно-топливное хозяйство и 212 км теплосетей. Программа этого года затронет свыше 2 млн человек, 13 тыс. МКД и порядка 2,7 тыс. социальных объектов», — поделился Гаджиев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее сообщал, что в ближайшие годы в Подмосковье запланирована масштабная реконструкция сетей ЖКХ.

«Комплексная программа с „Газпромом“ позволяет нам модернизировать в различных городах систему ЖКХ», — сказал Воробьев.