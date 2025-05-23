В Подмосковье оцифровали пересмотр тарифов на водоснабжение и водоотведение

На региональном портале стала доступна новая процедура по пересмотру тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«В ряде случаев организации, которые эксплуатируют централизованные системы холодного водоснабжения и водоотведения или их отдельные объекты могут подать заявление на пересмотр ранее установленных тарифов. Теперь сделать это можно полностью в электронном виде через портал госуслуг Подмосковья», — рассказала министр госуправления, ИТ и связи региона Надежда Куртяник.

Ранее установленные тарифы пересматривают, если вступило в законную силу решение суда или предписание федерального органа, изменился состав имущества заявителя, изменилась ставка НДС, изменился компонент на холодную воду или на тепловую энергию в составе одно- или двухкомпонентного тарифа на горячую воду.

Услуга «Установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения» доступна на региональном портале в разделе «Развитие бизнеса» — «Сбытовые организации и установление тарифов». Воспользоваться ею могут индивидуальные предприниматели и юридические лица.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.