В Подмосковье отремонтируют 667 тыс кв м дворовых проездов в 2026 году

Ремонт асфальтового покрытия во дворах Подмосковья начнется с наступлением устойчивых положительных температур в 2026 году. Планируется обновить более 667 тыс. кв. м проездов и свыше 420 территорий во всех муниципалитетах региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Работы проведут методом «больших карт» — с заменой покрытия на площади от 25 кв. м. Такая технология позволяет устранять выбоины, просадки, трещины и другие дефекты на значительном участке, обеспечивая более долговечный результат. Отсутствие стыков между старым и новым асфальтом внутри карты делает проезд ровным и комфортным для водителей.

«Мы видим, насколько востребованы у жителей работы по благоустройству, особенно после зимнего периода. Асфальтовое покрытие во дворах значительно разрушается из-за перепадов температур. К этой работе мы готовились заранее, муниципалитеты провели оцифровку всех дефектов. В прошлом году мы перевыполнили план на 30% и отремонтировали порядка 400 дворов. В этом году ставим еще более амбициозную цель — отремонтировать свыше 420 территорий площадью более 667 тыс. м2. Восстановим не только проезды для машин, но и поврежденные пешеходные зоны — тротуары и дорожки вблизи домов. В адресный перечень вошли те локации, где ремонт латками нецелесообразен», — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищочному надзору Московской области Игорь Даниленко.

Наибольший объем работ запланирован в Щелкове — более 30 тыс. кв. м, Раменском и Люберцах — свыше 32 тыс. кв. м, Одинцовском — более 31 тыс. кв. м, Химках — более 28 тыс. кв. м и Коломне — более 29 тыс. кв. м.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность приведения в порядок территорий после зимы. По словам губернатора Подмосковья, ресурсы и средства для того, чтобы все привести в порядок — есть.

«У нас 15 тыс. дворов, большое количество парков, общественных пространств — все после зимы нуждается в заботе и внимании. Также, как и руководители предприятий, должны получить от нас информацию, что наведение порядка и все, что связано с прилегающими территориями является для нас важным», — подчеркнул губернатор.