В Подмосковье отремонтируют 2885 подъездов в 2024 году

Программа ремонта в Подмосковье на 2024 год состоит из 2885 подъездов. На сегодня уже отремонтировали 1491 подъезд — это 52% от общего количества. В работе находится еще 46% (1313 подъездов), заявил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

«Планируем до 1 октября 90% выполнить программы и в течение октября полностью завершить все работы, связанные с текущим ремонтом подъездов», — рассказал Антон Велиховский на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.

Полностью программу уже выполнили следующие муниципалитеты: Пушкинский, Сергиево-Посадский, Красногорск. Здесь ремонт подъездов закончен, план выполнен на 100%. Павловский Посад, Шатура, Коломна, Луховицы, Волоколамский, Рузский и Фрязино также идут по плану. Велиховский поблагодарил глав за качественную работу.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории региона с 2023 по 2025 год капитально отремонтируют около 4,8 тыс. многоквартирных домов. Всего в Московской области насчитывается 57 тыс. МКД, из них свыше 44 тыс. вошли в региональную программу капремонта.

«Для жителя МКД уютный дом — это не только про его собственную квартиру, но и про подъезд, лифт, двор, общие пространства. Чтобы все исправно функционировало и радовало глаз, необходима забота, своевременное обновление», — заявил Воробьев.