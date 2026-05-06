В Подмосковье отремонтируют 1 311 крыш многоквартирных домов

В Московской области в 2026 году по региональной программе капитального ремонта заменят 1 311 крыш многоквартирных домов. Работы пройдут на скатных, плоских и мансардных кровлях, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Наибольший объем работ запланирован в Балашихе, где отремонтируют 170 крыш, в Люберцах — 134, а также в Одинцовском округе — 84. Всего программа охватит 1 311 многоквартирных домов.

«У нас самая большая программа капремонта в стране — более 44 тысяч домов. За 12 лет мы отремонтировали 20 тысяч МКД, заменили порядка 4,5 тысяч лифтов. В этом году полностью перестроили систему и учли ошибки прошлых лет: перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных подрядных организаций, внедрили техобследование с искусственным интеллектом. Каждый этап, от заключения договора до оплаты, взяли на личный контроль и осуществляем ручное сопровождение», — отметил Кирилл Григорьев.

На каждом объекте предусмотрен демонтаж старого покрытия и утеплителя, ремонт или замена стропильной системы для скатных и мансардных крыш, устройство новых слоев гидро- и пароизоляции, монтаж кровли с учетом типа конструкции. Также специалисты заменят водосточные системы, отремонтируют парапеты, вентиляционные выходы и другие элементы.

Работы выполняют подрядные организации фонда капитального ремонта Московской области под контролем управления технического надзора. Завершить ремонты планируют в 2026 году в соответствии с утвержденными графиками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.