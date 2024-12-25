В Подмосковье отремонтировали почти 2,5 тыс трансформаторных подстанций в 2024 году

Правительство Московской области уделяет ключевое внимание реализации мероприятий, направленных на улучшение качества электроснабжения жителей региона. С этой целью в 2024 году энергетики отремонтировали порядка 2,5 тыс. трансформаторных подстанций и 1,5 тыс. км линий электропередачи (ЛЭП) в рамках реализации ремонтной программы. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго Подмосковья.

Помимо этого, за год в Подмосковье расчищено от древесно-кустарниковой растительности более 6,5 тыс. га трасс ЛЭП, что также является важной составляющей в обеспечении жителей стабильным электроресурсом и предотвращении аварий.

«Электросетевой комплекс — это основа работы всей системы ТЭК. От стабильной подачи электричества зависит качество жизни людей, работа предприятий и таких важных объектов жизнеобеспечения как котельные, центральные тепловые пункты, водозаборные узлы, очистные сооружения. Чтобы электроэнергия стабильно подавалась потребителям, наши электросетевые компании («Россети Московский регион», «Мособлэнерго») на протяжении всего года проводят огромную работу по ремонту электросетевого хозяйства, расчистке просек, строительству новых объектов. В этом году мы в полном объеме выполнили намеченные задачи по ремонту объектов электросетевого комплекса. В 2025 году эту работу продолжим, чтобы бесперебойное электричество было в доме каждого подмосковного жителя, независимо от времени года и погодных условий», — отметил министр энергетики Московской области Сергей Воропанов.

Особое внимание в регионе уделяется районам с резким приростом населения и усиленным строительством новых коттеджных поселков, а значит, увеличением потребления электроэнергии. Для этого в Подмосковье реализуется целевая, усиленная программа повышения надежности электроснабжения.

«Ежегодно стараемся увеличивать количество городских округов, входящих в программу повышения надежности электроснабжения потребителей. Для сравнения: в этом году мы выполнили мероприятия в 33 муниципалитетах, в прошлом — в 26. Сейчас формируем «дорожную карту» на следующий год с учетом, в том числе, и обращений от жителей», — добавил Сергей Воропанов.

Важной инициативой 2024 года стало увеличение количества резервных источников снабжения электроэнергией. В рамках поручения губернатора Московской области А. Ю. Воробьева в регионе было приобретено 80 новых передвижных электростанций (ПЭС), которые смонтированы на шасси автомобиля и не требуют дополнительных мероприятий по погрузке и транспортировке. Увеличение количества ПЭС значительно повышает скорость реагирования на нештатные ситуации и надежность электроснабжения потребителей.

Сегодня в Подмосковье насчитывается более 250 передвижных резервных источника снабжения электроэнергией.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье вместе с Москвой и федеральным министерством энергетики принят план по усилению питающих центров и соответствующей модернизацией распределяющих сетей.

По словам губернатора, и в прошлом году, и сейчас в регионе электропотребление растет и бьет все рекорды.