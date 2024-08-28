В Подмосковье отремонтировали более 200 км ЛЭП в ходе подготовки к зиме

Для обеспечения надежного электроснабжения потребителей и успешного прохождения отопительного сезона 2024–2025 гг. в рамках программы капитального ремонта электросетей специалистами «Мособлэнерго» с начала года отремонтировано 204,8 км кабельных и воздушных линий электропередачи. Об этом сообщает пресс-служба Минэнергетики Подмосковья.

Также с января по август 2024 года на территории деятельности компании в городских округах Московской области отремонтировано электрооборудование 170 трансформаторных подстанций и распределительных пунктов, здания 152 электроустановок приведены в порядок в соответствии с требованиями по эксплуатации.

Выполнено техобслуживание 3 890 устройств релейной защиты, автоматики и телемеханики, которые осуществляют контроль за состоянием всех элементов электрической сети с целью обеспечения нормальной работы всей энергосистемы.

В рамках плана подготовки к зиме электросетевого хозяйства компании выполняется расчистка ЛЭП от древесно-кустарниковой растительности. На данный момент в зоне деятельности компании расчищено 66,6 га охранных зон воздушных линий электропередачи. Опиловка производится в целях предупреждения случаев перерыва электроснабжения потребителей электроэнергии от падения деревьев на провода линий электропередачи при сильном ветре, ливне, ледяном дожде, налипании снега и других стихийных явлениях.

«Это важная для нас работа, так как прошлой зимой значительная часть отключений электроэнергии напрямую затронула социально значимые объекты и жилые дома. В связи с этим мы организовали масштабную работу по повышению надежности электроснабжения детсадов, школ и многоквартирных домов, куда входит капитальный ремонт подстанций, питающих жилые дома и социально значимые объекты, кабельных и воздушных ЛЭП. Все это положительно скажется на качестве тепла и горячей воды, жители не будут испытывать дискомфорт от отключений, особенно зимой», — отметил вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

В Министерстве энергетики Московской области добавили, что завершением кампании по подготовке электросетевого хозяйства к успешному прохождению отопительного сезона станет определение и оценка показателей, условий готовности «Мособлэнерго» к работе в отопительный сезон Министерством энергетики РФ с выдачей «Мособлэнерго» паспорта готовности к работе в предстоящий отопительный период.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.