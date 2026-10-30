В Подмосковье отремонтировали более 1,3 тыс дверей и запирающих устройств

Управляющие организации Подмосковья за октябрь восстановили и отремонтировали 1 364 двери и запирающих устройства по заявкам жителей, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В Московской области продолжают регулировать дверные полотна, ремонтировать доводчики и восстанавливать запирающие устройства. За октябрь в рамках текущего ремонта привели в порядок 1 364 конструкции.

Работы включали устранение перекосов и провисаний дверей, настройку зазоров и укрепление креплений для плотного закрывания. Также ремонтировали фурнитуру: подтягивали и заменяли крепления, смазывали механизмы, ремонтировали или меняли замки, засовы и фиксаторы. При обслуживании доводчиков и электромеханических систем настраивали закрывание, ремонтировали или заменяли доводчики и замки, регулировали считыватели и восстанавливали проводку.

Больше всего конструкций отремонтировали в Балашихе — 111, Мытищах — 101, Химках — 96, Подольске — 95 и Люберцах — 93.

За обслуживание входных дверей в подъезды, включая доводчики и запирающие устройства, а также дверей в подвалы, на чердаки и в мусорокамеры отвечает управляющая организация.

Если элементы входной группы многоквартирного дома требуют ремонта, жители могут обратиться в управляющую организацию, Единую диспетчерскую службу Московской области или территориальный отдел министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.