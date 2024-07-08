В Подмосковье откроется станция мониторинга качества воды

10 июля на берегу реки Москва, в Звенигороде состоится спуск на воду станции автономного мониторинга качества воды «Буян». Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Усовершенствование системы мониторинга окружающей среды — одна из наших первоочередных задач. Эту работу активно ведет ГКУ «Мособлэкомониторинг». О системе мониторинга атмосферного воздуха с помощью стационарных постов наблюдения и передвижных эколабораторий, знают многие. Мониторинг состояния водных объектов — это следующий шаг в том же направлении», — сообщил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Технологии не стоят на месте, появляется новое оборудование, позволяющее производить замеры при любых погодных условиях в любое время суток. Так, в 2023 году ГКУ «Мособлэкомониторинг» совместно с фондом «Без рек как без рук» уже были проведены тестовые испытания системы «БУЯН» на реке Клязьма в городском округе Щелково.

Также систему испытали и во время прошлогоднего «Экофеста» в городском округе Люберцы на Кореневском карьере. Она зарекомендовала себя хорошо. Поэтому, было принято решение спустить ее на воду в реку Москва, для постоянного мониторинга.

Платформа «БУЯН» разработана для организации плавучих постов длительного мониторинга качества поверхностных вод с целью экологического надзора или научных исследований. Конструкция буя позволяет разместить одновременно несколько датчиков СТАБ и включает герметичный отсек для размещения аккумуляторов, преобразователей сигналов, систем хранения и передачи данных, комплектуемых в зависимости от поставленной задачи. Общая нагрузка до 100 кг. Комплект солнечных батарей и системы автоочистки датчиков увеличивают время автономной работы платформы с начала и до конца сезона навигации. При питании с берега буй способен эксплуатироваться и в зимнее время.

Во время мероприятия планируется спуск на воду станции автономного мониторинга качества воды «Буян», проведение отбора проб и демонстрация результатов замеров. В мероприятии примет участие министр экологии и природопользования МО Тихон Фирсов, глава Одинцовского округа Андрей Иванов и федеральные коллеги.

Спуск станции «Буян» на воду пройдет по адресу: Берег реки Москва, база «Ок-Река», Луцинское ш., 5, стр. 1, Звенигород. Начало мероприятия: 15:30

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.