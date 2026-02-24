В Подмосковье оштрафовали УК на 1,85 млн рублей за нарушения

В Подмосковье управляющие и ресурсоснабжающие организации оштрафовали на 1,85 млн рублей по итогам рассмотрения административных дел. Нарушения выявили в 10 городских округах, решения приняты по 20 делам, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области подвело итоги еженедельного рассмотрения административных дел в сфере жилищного надзора и лицензионного контроля.

На заседании рассмотрели материалы по организациям, работающим в Балашихе, Электростали, Воскресенске, Жуковском, Коломне, Лыткарине, Наро-Фоминском, Подольске, Пушкинском и Чехове. Всего поступило 30 административных дел.

По 20 делам вынесли окончательные решения, одно направили на доработку для устранения нарушений, рассмотрение еще 9 дел отложили. Общая сумма штрафов составила 1 850 000 рублей. В пяти случаях организациям вынесли предупреждения.

Основаниями для привлечения к ответственности стали ненадлежащее содержание общего имущества в многоквартирных домах, неудовлетворительная работа лифтов, нарушения качества коммунальных услуг, задолженность перед ресурсоснабжающими организациями, несогласованная перепланировка общедомового имущества, несоблюдение сроков ответов на обращения жителей, а также нарушения порядка проведения капитального ремонта подрядчиками.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о том, что управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома на территории Подмосковья, должны быть в состоянии отвечать на запросы жителей.

«Сегодня крайне важно быть уверенным, что управляющие компании, которые работают и в новом фонде МКД, и в старом фонде, должны отвечать на запросы жителей. Я надеюсь, что решения, которые приняты, помогут нам оперативно реагировать на вызовы», — заявил глава региона.