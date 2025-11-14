В Подмосковье оштрафовали 208 нарушителей за парковку у контейнерных площадок
Фото - © Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору
За текущую неделю в Московской области к административной ответственности привлечены 208 автовладельцев, припарковавших машины вблизи контейнерных площадок. Нарушения зафиксированы благодаря активности жителей — граждане используют приложение «Народный инспектор». Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.
Результаты:
- общее количество нарушителей — 208 человек;
- суммарный размер штрафов — 1 040 000 рублей.
Муниципалитеты‑лидеры по числу нарушений:
- Ленинский округ — 75 случаев;
- Химки — 38 случаев;
- Красногорск — 21 случай.
Парковка вблизи контейнерных площадок запрещена. Такие действия создают препятствия для спецтехники, затрудняя вывоз отходов из дворов многоквартирных домов.
Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что народный инспектор — удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне, у контейнерной площадки или на ДИП. Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава.
Чем грозит нарушение?
В соответствии с КоАП, автовладельцев ждут штрафные санкции и эвакуация транспортного средства.
Как сообщить о нарушении?
Каждый житель может внести вклад в наведение порядка. Для этого нужно открыть раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», записать видео, четко зафиксировав госномер автомобиля.
Своевременные сообщения жителей помогают поддерживать бесперебойный вывоз ТКО и сохранять чистоту во дворах региона.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.