В Подмосковье оштрафовали 208 нарушителей за парковку у контейнерных площадок

За текущую неделю в Московской области к административной ответственности привлечены 208 автовладельцев, припарковавших машины вблизи контейнерных площадок. Нарушения зафиксированы благодаря активности жителей — граждане используют приложение «Народный инспектор». Об этом сообщает пресс-служба Минчистоты региона.

Результаты:

общее количество нарушителей — 208 человек;

суммарный размер штрафов — 1 040 000 рублей.

Муниципалитеты‑лидеры по числу нарушений:

Ленинский округ — 75 случаев;

Химки — 38 случаев;

Красногорск — 21 случай.

Парковка вблизи контейнерных площадок запрещена. Такие действия создают препятствия для спецтехники, затрудняя вывоз отходов из дворов многоквартирных домов.

Ранее вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов отмечал, что народный инспектор — удобный и быстрый инструмент, который позволяет вынести постановление владельцу автомобиля, припаркованного на газоне, у контейнерной площадки или на ДИП. Официальные обращения в этом случае не дают высокой эффективности, так как не гарантируют то, что транспортное средство останется на месте к моменту выезда инспекторского состава.

Чем грозит нарушение?

В соответствии с КоАП, автовладельцев ждут штрафные санкции и эвакуация транспортного средства.

Как сообщить о нарушении?

Каждый житель может внести вклад в наведение порядка. Для этого нужно открыть раздел «Народный инспектор» на портале «Добродел», записать видео, четко зафиксировав госномер автомобиля.

Своевременные сообщения жителей помогают поддерживать бесперебойный вывоз ТКО и сохранять чистоту во дворах региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность правильной парковки во дворах. Нарушения мешают вывозу контейнеров с мусором и замедляют работу служб.