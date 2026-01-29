В Подмосковье очистка дорог от снега продолжалась всю ночь

В округах Подмосковья минувшей ночью продолжались работы по очистке дорог и дворов от выпавшего снега.

Сильный снег шел в Московской области два дня и продолжится в четверг. Суточные рекорды в среду были в Можайске и Коломне, где выпало по 12 мм осадков. А больше всего снега в регионе выпало в Наро-Фоминске — 15 мм (31% от нормы января).

В Волоколамском округе «Мосавтодор» увеличил число техники для борьбы с последствиями снегопадов. Вместо четырех комбинированных дорожных машин запущены шесть. Дороги посыпают песчано-соляной смесью. Налажено взаимодействие с Госавтоинспекцией. При выявлении сотрудниками ГАИ заносов или переметов на дорогах округа техника сразу направляется на опасные участки.

Спецмашины очистили от снега Ново-Солдатскую улицу Волоколамска до деревни Масленниково и обратно, также дорогу обработали песчано-соляной смесью. Кроме того, специалисты занимались расчисткой трассы М-9 «Балтия» и развязкой в Волоколамске.

В Бронницах в ночную смену работала одна бригада с техникой: шесть дорожных машин и один погрузчик. Они чистили ключевые городские артерии: улицы Советскую, Пущина, Москворецкую, Марьинскую, Каширский переулок, а еще участок Старорязанского шоссе до деревни Чулково. Также дороги обрабатывали от гололеда.

В Лыткарине ночью, пока на улицах пусто, тракторы оперативно расчищали дороги от снега, предотвращая образование льда обработкой реагентами. Утром техника начала уборку основных магистралей: Первомайской, Лесной, Песчаной, Колхозной, Набережной.

Особое внимание при уборке дорог от снега уделяется маршрутам автобусов. Затем рабочие переходят к очистке подъездов жилых домов, лестниц, подходов к мусорным контейнерам, пешеходных зон и дворов.

Начальник отдела содержания дворовых территорий МБУ «ДЕЗ-Лыткарино» Сергей Кокорев подчеркнул, что сотрудники трудятся непрерывно, стремясь создать комфортные условия для перемещения горожан и автовладельцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев в связи с изменениями в погоде отметил важность своевременной уборки снега.

«Мы с блоком ЖКХ, транспортным блоком находимся на связи. Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия и дальше будут реализованы в части своевременной уборки», — сказал Воробьев.

