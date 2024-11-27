В Подмосковье обустроили освещение на 214 объектах

В 2024 году на территории Московской области проведено освещение на 214 объектах. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«На протяжении 8 лет по поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Московской области реализуется проект «Светлый город». В рамках проекта в этом году новое уличное освещение появилось на 214 объектах в 48 городских округах. На объектах установили 3 986 опор освещения. Для того чтобы сделать улицы Подмосковья светлее использовали современные энергоэффективные светильники. В этом году установили 32 061 светильников. Устройство систем наружного освещения ведем не только в крупных городах, но и в небольших деревнях и селах. Реализацию проекта продолжим и в следующем году», — сказал зампредседателя правительства Московской области — министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

За 2024 год в Московской области установили почти 30 тысяч светильников и около 4 тысяч опор освещения, провели в общей сложности более 306 км. линий наружного освещения.

Проект «Светлый город» реализуется на территории Подмосковья с 2017 года. В рамках данного проекта проводятся мероприятия по устройству систем наружного освещения на улицах, муниципальных дорогах, местах общественного пользования.

Всего за время реализации проекта «Светлый город» с 2017 года в Подмосковье освещено свыше 3,7 тысяч объектов, установлено более 112 тысяч светильников и 82 тысяч опор освещения, проложено более 2,4 тысяч километров линий наружного освещения. Более, чем на 2,6 тыс. улицах, проездах, набережных стало светлее и безопаснее.

Приоритетом в подходе министерства благоустройства к реализации проекта «Светлый город» является энергосберегающий подход к источникам освещения, а также создание комфортной среды в темное время суток.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.