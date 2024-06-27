В Подмосковье обсудили вопросы совершенствования управления МКД

Фото - © Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

сегодня в 17:44

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору совместно с межведомственной комиссией Московской области провели заседание по вопросам совершенствования рынка управления многоквартирными домами на территории Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основные задачи комиссии: обобщение и анализ информации о состоянии сферы управления многоквартирными домами, предотвращение предоставления некачественных услуг

разработка профилактических мер, направленных на совершенствование системы управления многоквартирными домами

На заседании межведомственной комиссии обсудили важные вопросы, связанные с управлением многоквартирными домами, включая обслуживание, ремонт, финансирование и повышение качества жизни жителей. Были выдвинуты различные идеи и предложения по улучшению ситуации в данной сфере.

Также рассмотрели вопросы содержания 419 многоквартирных домов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.