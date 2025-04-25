В Подмосковье обсудили тему обращения с отходами

Заместитель Председателя Правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов отметил, что в области есть еще одно важное для жителей направление. Это модернизация КПО — комплексов переработки отходов.

«Программа достаточно масштабная — порядка 10 миллиардов рублей. В этом году мы направим эти средства на приведение объектов в соответствие с новыми стандартами. Речь идет о таких КПО, как „Восток“ в Егорьевске, „Нева“ в Солнечногорске, КПО „Север“ в Сергиевом Посаде. Эта большая работа позволит привести наши предприятия в полное соответствие со всеми стандартами. Это полностью устранит негативные последствия, такие как запахи и связанные с ними жалобы, которые мы периодически получали. Данное направление находится у нас на особом контроле».

«У нас уже заработал первый мусороперерабатывающий завод, а в следующем году планируем запустить второй. Это тоже крайне важное направление. Сейчас мы ежедневно перерабатываем там 1200 тонн мусора. Вся мировая практика подтверждает, что это основное направление развития отрасли, поэтому мы будем продолжать двигаться в этом тренде», — подчеркнул Владислав Мурашов.

Из значимых проектов он отметил модернизацию контейнерных площадок. В прошлом году было модернизировано более 1000 площадок. В этом году до 15 июня (а возможно и раньше) планируется завершить работы еще на 600 площадках.

«Мы постоянно анализируем жалобы в ЦУРе и принимаем множество мер. В прошлом году закупили 150 мусоровозов, планируем и дальше обновлять парк. Рассматривали анализ жалоб в ЦУР, в целом наблюдается снижение жалоб на навалы мусора. Когда машины работают вовремя, есть водители, нормальные площадки и налажена диспетчеризация, жалоб становится значительно меньше», — сказал Владислав Мурашов.

«Что касается управления жилищным фондом, мы уделяем много времени и сил, чтобы выбор управляющих компаний проходил исключительно в электронном виде — через систему ГИС ЖКХ и мобильное приложение. Уже 1500 домов перешли на принятие решений в цифровом формате. Нужно объяснять людям, что такой способ голосования заслуживает доверия, что он гораздо эффективнее и прозрачнее других. Главное, что после выбора электронного формата принятия решений все дальнейшие вопросы по управлению домом можно решать в той же системе: тарифы, дополнительные услуги, установка фандоматов, шлагбаумов и т. д. Все это прозрачно и удобно», — добавил заместитель Председателя Правительства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что тема экономического развития и привлечения резидентов всегда была очень важной для Московской области. Он добавил, что текущая макроэкономическая ситуация позволяет властям очень внимательно сопровождать и малый, и средний бизнес, поддерживать крупные предприятия.

«Вообще, тема экономического развития, привлечения резидентов крайне важна была для нас всегда. Понятно, что и в 2014 году, и, особенно, после 2022 все компании, вся финансовая система испытывают очень серьезную нагрузку и различные ограничения», — отметил Воробьев.