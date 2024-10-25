В Подмосковье обсудили приоритеты и алгоритмы зимней уборки территорий

На еженедельном штабе с главами городских округов под председательством заместителя председателя правительства Московской области — министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислава Мурашова в рамках активной подготовки к зимнему периоду обсудили тему уборки дворовых территорий региона от снега, сообщает пресс-служба ведомства.

Ключевые ошибки коммунальных служб зимой:

использование техники с колеёй шире тротуара;

неверная последовательность уборки объектов при снегопаде;

сосредоточение большого числа сотрудников на одном участке.

«Неправильно организованный процесс уборки влечет за собой технические повреждения, например, трещины бордюрного камня, нарушение целостности газона и издержки человеческого ресурса — неравномерную нагрузку на сотрудников коммунальных служб. Главам и их замам довели сегодня ключевые нормы очистки входных групп, тротуаров и лестничных пролётов от снега. Во время снежных аномалий вручную и средствами малой механизации, в первую очередь, будем освобождать проходные места шириной в 1 метр и обрабатывать участки противогололедными материалами для минимизации травм» — сказал Владислав Мурашов.

Работа по подготовке спецтехники началась еще летом. Инспекторский состав ведомства с июля осуществляет мониторинг работоспособности тракторов, снегоуборщиков и погрузчиков через сервис «Проверки Подмосковья», в который подгружаются видеоматериалы с запуском двигателя, осмотром узлов, агрегатов и навесного оборудования. Такая система исключает подлог и предоставляет объективную картину о состоянии технических единиц.

С этой недели для комплексной проработки вопросов уборки снега на дорогах, проездах и остановках транспорта штаб будет проводиться совместно с заместителем председателя правительства Московской области — министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексеем Гержиком.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что состоянию дворов необходимо уделять особое внимание. Он поручил оперативно приводить придомовые территории в порядок и прислушиваться к мнению жителей.

Также глава региона отмечал, что важно оцифровать новые микрорайоны Подмосковья в части уборки дорог. Кроме того, при подготовке графика уборки также нужно обращать внимание на погоду и циклоны.