В Подмосковье обсудили итоги эксперимента с электронными платежками за ЖКУ

Участники совещания в правительстве Московской области подвели предварительные итоги эксперимента по переходу на электронные платежные документы за ЖКУ без бумажных копий. В нем участвуют более 1 млн жителей региона, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Совещание с представителями Минстроя и Минцифры России организовал Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Участники обсудили опыт Подмосковья по повышению доступности платежных документов за ЖКУ в многоквартирных домах и сокращению бумажного документооборота.

В рамках эксперимента цифровизировали учет согласий жителей на получение электронных платежных документов через региональный портал госуслуг и информационную систему оператора по приему платежей ООО «МосОблЕИРЦ», в том числе с помощью интеграции с федеральными информационными системами. На региональном портале также реализовали возможность оплаты ЖКУ в многоквартирных домах.

Участники отметили, что технологические решения Подмосковья должны найти применение на федеральном уровне в связи с принятием Федерального закона от 26.07.2026 № 271-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О почтовой связи» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Он вступит в силу 1 марта 2027 года.

«Цифровизация процесса получения платежных документов является еще одним важным этапом большой работы, которая проводится в регионе и направлена на вовлечение жителей в разрабатываемые современные технологические решения», — отметил заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, руководитель проекта от региона Дмитрий Кравченко.

По итогам совещания участники сформировали предложения для направления в правительство Российской Федерации.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил обеспечить цифровизацию коммуникации в сфере ЖКХ.

«Московской области нужна обязательная углубленная цифровизация процессов ЖКХ», — заявил Воробьев.