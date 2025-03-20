В Подмосковье обсудили исполнение краткосрочного плана капремонта на 2023–2025 гг

Руководители Фонда капитального ремонта и Управления технического надзора, подведомственных Министерству ЖКХ Московской области, провели совещание с подрядными организациями. На встрече присутствовало порядка 130 представителей подрядных организаций со всего региона. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ региона.

Ключевые темы — промежуточные итоги выполнения краткосрочного плана капитального ремонта на 2023–2025 годы, работа в автоматизированных системах управления и взаимодействие с жителями.

С начала реализации краткосрочного плана 2023-2025 в Подмосковье было отремонтировано 7,4 тыс. элементов. В том числе — работы по ремонту кровель, фасадов, замена внутренних инженерных систем, лифтового оборудования жилых многоквартирных домов. Темпы и объемы выполнения наращиваются, до конца года предстоит завершить работы еще по 9,1 тыс. элементам.

Руководители обсудили с подрядчиками алгоритмы рабочих процессов в операционных системах, которые позволяют исполнителям точно и своевременно отчитываться о выполненных работах. Были предложены новые концепции для повышения эффективности взаимодействия с Центром управления проектами.

Особое внимание уделили взаимодействию с жителями. Разобрали статистику поступающих обращений. Подрядчикам напомнили, что люди видят и чувствуют все изменения, могут давать обратную связь и помогать в решении организационных вопросов. Для этого были выработаны алгоритмы прямого взаимодействия исполнителей с жителями посредством домовых чатов, а также информирования о ходе работ.

На совещании еще раз подчеркнули важность соблюдения сроков, точного следования сметам и нормативам качества выполняемых работ. Также обсудили гарантийные обязательства подрядчиков по выполненным проектам.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.