В Подмосковье обследовали 2,2 тыс домов для создания цифровой модели жилфонда

МинЖКХ Московской области за семь месяцев обследовало 2 198 многоквартирных домов в рамках пилотного проекта. Данные помогут уточнить сроки капремонта и повысить точность планирования работ, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Программа обследования технического состояния многоквартирных домов, подлежащих капремонту, стартовала в феврале 2026 года. Больше всего домов проверили в Одинцовском округе — 154, Балашихе — 151, Люберцах — 141, Богородском округе — 98, Серпухове — 91 и Домодедове — 90.

«Акцент делаем на старом жилом фонде 1950–60-х годов. Сроки проведения ремонта той или иной системы в доме будут скорректированы в зависимости от заключения техобследователей», — сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев.

По словам министра, нововведение позволит максимально эффективно использовать взносы граждан в фонд капитального ремонта и избежать лишних затрат.

При обследованиях специалисты фиксировали объемные характеристики зданий, определяли износ отдельных элементов, выявляли дефекты и актуализировали сроки капремонта. На основе этих данных формируют цифровые паспорта зданий для детального планирования текущих и долгосрочных ремонтных работ.

Собранные сведения интегрированы в единую цифровую среду, к которой подключены фонд капитального ремонта, органы власти и надзорные структуры. Это позволяет корректировать сроки работ, добавлять необходимые мероприятия и выявлять элементы, которым нужен более ранний или масштабный ремонт, чем предусмотрено региональной программой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.

Проверить состояние спецсчета дома, узнать дату проведения капитального ремонта в вашем доме и напрямую задать вопрос специалисту Фонда капитального ремонта Московской области жители региона могут с помощью приложения «Госуслуги.Дом».

Скачать приложение можно по ссылке:

App Store: https://apps.apple.com/ru/app/%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BC/id1616550510

RuStore: https://www.rustore.ru/catalog/app/ru.sigma.gisgkh

Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.sigma.gisgkh&hl=ru

App Gallery: https://appgallery.huawei.com/app/C107546429