В Подмосковье обновят газовые системы в 229 домах в 2026 году

Системы газоснабжения модернизируют в 229 многоквартирных домах Подмосковья в 2026 году. Работы пройдут в 33 городских округах в рамках региональной программы капремонта, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В 2026 году специалисты заменят 464 конструктивных элемента газового оборудования в многоквартирных домах региона. Работы проведут под контролем фонда капитального ремонта.

В 2025 году газовые сети уже обновили в 560 домах. Наибольший объем работ выполнили в Красногорске, Лобне, Раменском, Богородском и Солнечногорске.

В 2026 году больше всего домов включили в план в Химках — 55 МКД, Балашихе — 25, Лобне — 16, Коломне — 14, Долгопрудном — 11 и Мытищах — 10.

Жителей заранее уведомят управляющие организации. При предоставлении полного доступа в квартиры замена оборудования займет до трех дней. На время ремонта газ перекроют во всем доме, бригады будут работать по утвержденному графику поквартирно.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.