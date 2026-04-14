В Подмосковье обновили систему капитального ремонта домов

В Подмосковье перестроили работу фонда капитального ремонта и ужесточили контроль за подрядчиками. О новых приоритетах и изменениях системы сообщили на заседании профильного комитета Мособлдумы в Электростали, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Игорь Тимофеев выступил на открытом заседании комитета по строительной политике, энергетике и ЖКХ Мособлдумы. Он рассказал о качественных изменениях в работе Фонда капитального ремонта и подчеркнул необходимость совместной работы всех участников процесса.

«У участников процесса одна цель – мы должны обеспечить качество работ для комфортного проживания жителей. Все, кто проводит капитальный ремонт, работают совместно: это ФКР, Стройконтроль, муниципалитеты, управляющие и подрядные организации, жители», — сказал Тимофеев.

Он отметил, что без участия собственников невозможно своевременно зайти в дом и выполнить работы качественно и в срок. По итогам краткосрочного плана капремонта 2023–2025 годов с подрядчиками расторгли более 220 договоров за неисполнение обязательств, к ряду компаний применили штрафные санкции.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Кирилл Григорьев добавил, что с этого года систему капремонта полностью перестроили с учетом прежних ошибок. В регионе перешли на годовые контракты, привлекли еще 170 подрядчиков в реестр квалифицированных организаций и внедрили техническое обследование с применением искусственного интеллекта. Все этапы — от заключения договора до оплаты — находятся на ручном контроле министерства.

С 2026 года срок контрактов официально сокращен с трех лет до одного года, установлены обязательные контрольные сроки. При их нарушении договоры будут расторгаться, а подрядчиков включат в реестр недобросовестных.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.