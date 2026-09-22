В Подмосковье обновили приложение «Госуслуги Дом» для передачи показаний

Жители Подмосковья смогут видеть сроки передачи показаний, получать напоминания о поверке счетчиков и заказывать ее для приборов учета воды через обновленное приложение «Госуслуги Дом», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

В мобильном приложении «Госуслуги Дом» обновили функции для передачи показаний приборов учета. Пользователи теперь могут увидеть, сколько дней осталось до окончания периода передачи данных и за какой месяц направляются показания.

Приложение напомнит об истечении срока поверки индивидуального прибора учета. Передать показания можно и по счетчику с истекшим сроком поверки. Для счетчиков холодной и горячей воды заказать поверку можно в приложении: кнопка размещена на карточках приборов, а поиск аккредитованных лабораторий стал быстрее.

Для счетчиков электроэнергии, газа и отопления заказать поверку через приложение нельзя. В интерфейсе указано, кто должен инициировать процедуру и как ее провести. Кроме того, номер аварийной службы управляющей организации доступен даже во время технических работ в приложении.

Чтобы воспользоваться обновлениями, необходимо установить последнюю версию «Госуслуг Дом», открыть раздел передачи показаний и проверить срок их подачи. При уведомлении об истекшей поверке счетчика воды следует выбрать услугу на карточке прибора и аккредитованную лабораторию.

По нацпроекту «Экономика данных» российские разработчики получают поддержку, образование в ИТ-отрасли соответствует требованиям рынка, а государство, бизнес и люди защищены от киберпреступников. Цифровые решения дают новые возможности, делая жизнь удобнее: госуслуги доступны онлайн, а интернет появляется в самых отдаленных уголках страны.

В Московской области происходит трансформация системы ЖКХ, применяется все больше различных технологий, и преимущества цифровой диспетчерской становятся все более очевидными. Об этом ранее сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Безусловно все, что касается модернизации, замены котлов, сетей, — это очень важно. <…> Трансформация управления в системе ЖКХ означает все большее и большее использование технологий, счетчиков, датчиков, реагирование в том случае, когда возникают аварии. Это значит — цифровая диспетчерская, о которой мы говорили в этом году не один раз. Это значит — оснащенная аварийная служба, это значит — люди, подготовленные в аварийной службе, которые, пользуясь всем необходимым, могут оперативно, в гораздо более короткие сроки ликвидировать аварию», — сказал Андрей Воробьев.