В Подмосковье обновили 39 очистных сооружений по проекту «Оздоровление Волги»

В рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» на территории Подмосковья в этом году модернизируется 39 очистных сооружений (ОС), в том числе 15 объектов уже введены в эксплуатацию после модернизации, работы по 4 объектам находятся в завершающей стадии. Об этом сообщает пресс-служба МинЖКХ Подмосковья.

«Модернизация очистных сооружений позволяет нам значительно повысить качество жизни наших жителей. Важно, что работы проводятся не только на крупных объектах, которые обслуживают города, но и на поселковых очистных сооружениях. К концу текущего года с введением в эксплуатацию обновленных очистных сооружений положительные изменения более миллиона человек. Мы продолжаем работать над тем, чтобы инфраструктура всего региона стала ещё более современной и эффективной», — сообщил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Глава регионального ЖКХ также напомнил, что всего в области насчитывается 630 очистных сооружений, в том числе 60 крупных, которые обслуживают города, и 570 небольших объектов поселкового и сельского значения. Эти объекты обновляются в соответствии с современными стандартами.

15 очистных сооружений в текущем году уже модернизированы и обслуживают 350 тыс. жителей. Пять из них — наиболее крупные, расположены в Мытищах, Одинцовском округе, Подольске (2 объекта) и Шатуре. Модернизация четырех очистных сооружений находятся в стадии завершения. Например, в Запрудне (г.о. Коломна) общая готовность работ уже составляет 82%, в Лыткарино — 72,9%, а в Осипово (г.о. Солнечногорск) уже проводятся гидроиспытания, где вскоре начнутся и пуско-наладочные работы. Также, к концу нынешнего года ожидается полная модернизация Щелковских межрайонных очистных сооружений, где в прошлом году были проведены пусконаладочные работы. Общая мощность этих очистных сооружений составляет 500 тыс. куб. м в сутки.

Кроме того, на 20 объектах ведутся работы, которые завершатся уже в 2025 году, в том числе очистные в городских округах: Наро-Фоминский, Дубна, Одинцовский, Кашира, Коломна, Ленинский, Можайский, Сергиево-Посадский, Серпухов. Эффект от их модернизации ощутят более 750 тыс. жителей региона.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он также подчеркнул, что крайне важно внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.