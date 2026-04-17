В Подмосковье объяснили, зачем нужны продухи в фундаментах домов

Специалисты разъяснили жителям Подмосковья значение продухов в фундаментах многоквартирных домов и требования к их содержанию. Отверстия обеспечивают естественную вентиляцию подполья и защищают конструкции от сырости, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Продухи — это сквозные отверстия в цоколе или фундаменте здания. Они обеспечивают циркуляцию воздуха между грунтом и перекрытием первого этажа и предотвращают скопление влаги под домом. При отсутствии вентиляции возникает «парниковый эффект», который приводит к разрушению конструкций, из-за чего полы на первом этаже становятся холодными и сырыми, а срок службы здания сокращается.

Согласно строительным нормам, минимум одно вентиляционное отверстие должно быть открыто круглый год. При приемке работ специалисты управления технического надзора капитального ремонта проверяют состояние цоколя и продухов.

Отверстия должны быть чистыми, не забитыми строительным мусором и оснащенными решетками с ячейкой не более 0,5 см. Это защищает подвальное пространство от проникновения животных и мусора. В ходе капитального ремонта многоквартирных домов состоянию подвальных помещений и вентиляционных отверстий уделяют особое внимание.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании»», — заявил Воробьев.