В Подмосковье объяснили выгоду установки счетчиков воды

В Подмосковье жителям напомнили о преимуществах установки приборов учета воды после изменения порядка расчета платы за ХВС и ГВС с декабря 2025 года. При отсутствии счетчика или просроченной поверке к нормативу применяется повышающий коэффициент 3, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

С декабря 2025 года в России действует обновленный порядок расчета платы за холодное и горячее водоснабжение. Если в квартире нет прибора учета или истек срок его поверки, начисления производятся по нормативу с повышающим коэффициентом 3 вместо прежних 1,5. Мера направлена на сбережение и точный учет ресурсов.

Счетчик воды позволяет оплачивать только фактически потребленный объем. Без него сумма в квитанции рассчитывается по нормативу, умноженному на три. Для семьи из двух человек переплата может составить несколько тысяч рублей в год.

При выборе прибора необходимо учитывать тип воды — счетчики для ХВС и ГВС отличаются конструктивно, а также диаметр подключения: чаще всего это 15 мм, реже 20 мм. Важно проверить паспорт с отметкой о заводской поверке, совпадение номера на корпусе и в документах, целостность корпуса и наличие пломбы. Без действующей поверки прибор не примут к учету.

Закон допускает самостоятельную установку счетчика, если состояние инженерных сетей это позволяет. При пластиковых трубах и удобном доступе монтаж можно выполнить своими силами. Если разводка выполнена из старых стальных труб или доступ затруднен, рекомендуется обратиться к специалисту, чтобы избежать протечек и проблем при опломбировке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что вся сеть водоснабжения должна отвечать современным стандартам, что заметно снизит количество жалоб.

«Когда у нас соответственно задвижки работающие, мы устраняем аварию быстро, если она возникает, или имеем возможность переключать одну ветку, другую, для того чтобы, например, обслужить. Второе — это мойка, это отдельная история. <…> Вы знаете специфику воды в Подмосковье — это железо», — рассказал губернатор.