В Подмосковье объяснили, когда положен перерасчет за ЖКУ

В некоторых случаях выставленные счета за жилищно-коммунальные услуги могут быть недостоверными и житель вправе потребовать пересмотра размера платы, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору.

Существует несколько оснований, по которым можно и нужно проверить корректность произведенных начислений по оплате за ЖКУ.

Некачественная услуга или ее отсутствие

Если в доме продолжительное время отсутствует горячая вода (либо иная коммунальная услуга) или не работает лифт, житель в праве потребовать произведение перерасчета в виде соответствующего уменьшения суммы.

Важно зафиксировать факт отсутствия или некачественной услуги. Для этого необходимо составить акт, без которого требование о произведении перерасчета не будет считаться обоснованным, в том числе если вы оставите заявку через аварийно-диспетчерскую службу.

Неправильные расчеты за отопление

Если в доме не были учтены изменения в тарифах, если произошли технические сбои в системах учета или же вам предоставили завышенную сумму за коммунальную услугу — следует обратиться за проверкой произведенных начислений и перерасчетом размера платы.

Завышение оплачиваемых площадей

Если платежи слишком высоки из-за указания недостоверной площади вашего жилья, житель имеет право потребовать пересмотра счета на основании точных данных о площади и справедливых расчетов.

Отсутствие жильца более пяти дней

Если житель отсутствует более пяти дней, то у него есть основание для произведения перерасчета за ЖКУ. Для этого необходимо представить подтверждение длительного отсутствия в жилом помещении и в случае отсутствия индивидуальных приборов учета по заявлению будет произведен перерасчет за коммунальные услуги.

Когда у собственника возникают сомнения по поводу правильности начислений, это основание для обращения в управляющую компанию.

УК обязана проверить расчеты. Если выявлены ошибки, компания должна предоставить исправленные документы.

В случае бездействия на запрос перерасчета стоит обратиться в министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области, приложив все необходимые подтверждающие документы.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время своего ежегодного обращения к жителям отметил, что в городах региона не должны работать УК, которые «валяют дурака» и не удовлетворяют запросы жителей.

«Мы считаем, что те компании, которые позволяют себе «валять дурака», работать в городах не должны, потому что 26% жалоб на ЖКХ — это как раз на работу управляющих компаний», — сказал Воробьев.

Глава региона также рассказал о проработке закона, который позволит жителю в электронном виде голосовать за УК, оценивать ее работу.