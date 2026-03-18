В Подмосковье объяснили, как формируют тепловой контур домов

В 2026 году в Подмосковье капитально отремонтируют 2 038 домов, уделив особое внимание формированию теплового контура зданий. От качества этих работ зависит сохранение тепла и комфорт в квартирах, сообщает пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В план капремонта на 2026 год включены работы по обновлению фасадов, кровель, подвалов и замене инженерных коммуникаций. Независимо от перечня мероприятий, их объединяет общая задача — сохранить тепло в доме. Именно правильно сформированный тепловой контур позволяет минимизировать теплопотери после завершения ремонта.

Тепловой контур включает стены, кровлю, окна и двери. Во время капремонта специалисты устанавливают герметичные оконные и дверные блоки, заделывают швы и стыки между конструкциями, монтируют кровлю без участков теплопотерь. При прокладке инженерных сетей дополнительно герметизируют отверстия вокруг труб и кабелей.

Качественный тепловой контур делает помещения теплее даже в сильные морозы, повышает эффективность отопления и снижает расходы на него за счет сокращения теплопотерь. Кроме того, стены не промерзают, сохраняется стабильный уровень влажности, что продлевает срок службы конструкций и обеспечивает комфортный микроклимат круглый год. На каждом этапе строительный контроль проверяет соблюдение нормативов, герметичность и соответствие материалов установленным требованиям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что жители оставляют положительные отзывы, особенно если дом отремонтирован при комплексном подходе. По этой теме важен диалог с людьми.

«Следующая тема в продолжение темы управляющих компаний — это работа фонда капитального ремонта. Сегодня будет доклад о программе в целом, о подходах, нюансах. Мы видим и положительные отклики жителей тогда, когда, особенно, дом отремонтирован при комплексном подходе — это, значит, кровля, это, значит, фундамент, сети и желательно фасад. Понятно, что все-таки большинство домов мы ремонтируем фрагментарно, меняя самое насущное, самое необходимое: где-то это кровля, где-то — внутренние коммуникации», — сказал Воробьев.