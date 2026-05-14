В Подмосковье обеспечили работу 78 тыс светильников в 6 округах

Специалисты «Мособлэнерго» обслуживают 78 350 уличных светильников и свыше 2,4 тыс км линий электропередачи в Красногорске, Мытищах, Одинцовском, Сергиево-Посадском и Орехово-Зуевском округах, а также в Егорьевске. В 2025 году компания в полном объеме выполнила обязательства по муниципальным контрактам на обслуживание, эксплуатацию и ремонт сетей наружного освещения.

Своевременная ревизия оборудования позволила обеспечить надежную работу объектов в осенне-зимний период и во время пиковых нагрузок. Специалисты вели круглосуточный мониторинг состояния линий, меняли лампы и изношенное оборудование, оперативно восстанавливали опоры и кронштейны.

«Своевременная ревизия сетей и оперативное восстановление опор — это та незаметная, но важная работа, которая напрямую влияет на качество жизни. Итоги 2025 года в шести округах показали: системный подход энергетиков к содержанию светотехнической инфраструктуры позволяет пройти осенне-зимний период без серьезных сбоев. Стабильный свет на улицах — это вклад в безопасность и комфорт жителей Подмосковья», — отметил Сергей Воропанов.

Министр энергетики Московской области подчеркнул, что в рамках муниципальных контрактов компания обеспечивает стабильное функционирование распределительных сетей и систем наружного освещения, формируя основу для комфортной и безопасной жизни в регионе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что На территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что «Мособлэнерго» и «Россети МР» реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.