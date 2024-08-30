В Подмосковье обеспечено надежное электроснабжение образовательных учреждений

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

В преддверии нового учебного года энергетики компании «Россети Московский регион» своевременно, согласно утвержденным графикам, завершили внеочередные осмотры всех трансформаторных подстанций, от которых запитаны образовательные учреждения столичного региона. Всего проведено 877 осмотров образовательных учреждений в зоне ответственности компании в Подмосковье, все выявленные недочеты устранены на месте.

В 2024 году специалисты компании «Россети Московский регион» подключили к электросетям шесть новых образовательных учреждений в Московской области. В числе подключенных к сетям компании в 2024 году — новое учебное заведение на 550 мест в поселке Горки-2. Заявленная мощность объекта составила 470 кВт. 660 кВт мощности выдано новой школе на 1100 учебных мест в Павловской Слободе г. о. Истра. Дополнительные 60 кВт мощности выданы МОУ «Осташевская средняя образовательная школа» — мощность учебного заведения доведена до 130 кВт, дополнительные 70 кВт мощности — МОУ «Чисменская ООШ», увеличив суммарный объем мощности до 140 кВт. Почти в пять раз увеличена мощность МБОУ «Верейская средняя общеобразовательная школа № 1» в Наро-Фоминском г.о — с 47 кВт до 256 кВт, МДОУ «Центр развития ребенка — детский сад № 9» выдано 70 кВт дополнительной мощности. Специалисты «Мособлэнерго» с начала 2024 года в Подмосковье подключили к электрическим сетям 10 школ и четыре дошкольных учреждения, обеспечив им суммарную трансформаторную мощность в объеме 2,8 МВт.

Электроснабжение всех образовательных учреждений осуществляется по второй категории надежности, предусматривающей обеспечение электроэнергией по основной и резервной схемам, что предусматривает питание от двух независимых источников. Кроме того, перерыв в подаче электроэнергии допускается до двух часов.

В Московской области по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева проводится программа повышения надежности электроснабжения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.