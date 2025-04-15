В Подмосковье нейросеть следит за качеством питания в 133 соцучреждениях

С сентября 2023 года в Московской области искусственный интеллект с помощью мобильного приложения «Проверки Подмосковья» следит за качеством питания в 133 социальных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи региона.

С начала реализации проекта устранено свыше 1,8 тыс. нарушений. Кроме того, жалобы на питание в соцучреждениях сократились на 25%. Также за это время вырос кулинарный арсенал ИИ: если раньше он знал всего 125 блюд, то сейчас разбирается в целых 142.

Чтобы контролировать питание в социальных учреждениях, искусственный интеллект использует данные мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Каждый день сотрудник учреждения фотографирует подносы с едой в разное время приема пищи и загружает фото в приложение. Нейросеть анализирует снимки и выявляет ошибки. Модераторы проверяют результаты, если нарушение подтверждено, то ставится задача на его устранение

Ознакомиться этой с другими практиками внедрения технологий искусственного интеллекта в Московской области можно на портале «Цифровой регион».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.